عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"رئيس الإنجيلية" يشارك في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس كنيسة الله في شبرا

الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس كنيسة الله بشبرا، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، والقس منير رزق الله، راعي الكنيسة السابق، والقس مايكل مكرم، راعي الكنيسة، ومن الولايات المتحدة الأمريكية القس نيت تاتمان، منسق كنائس الله بأوروبا والشرق الأوسط، والقس جون جونسون، منسق أفريقيا، والقس شادي منير، راعي كنيسة ليك ماري، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وقيادات الطائفة الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والسياسية والتنفيذية بالقاهرة.

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب كنيسة الله بشبرا وإلى السادة الضيوف، ورئيس مجمع كنائس الله وراعي الكنيسة، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب كنيسة الله احتفال الكنيسة التاريخي اليوم متمنيًا دوام الخدمة المباركة لكلمة الله والكنيسة والمجتمع.

 وخلال خطاب الحفل قال الدكتور القس أندريه زكي "احتفالنا اليوم بمرور مائة عام على تأسيس كنيسة الله في شبرا هو الاحتفال بتاريخ مجيد لخدمة مجيدة، وهو بداية حلم جديد وبداية التزام جديد، وسنة اليوبيل بالمفهوم الكتابي هي إنجاز وحرية وفرحة كبيرة، وهي فكرة عبقرية ترتبط بإعادة التوازن والالتزام، كما أن اليوبيل ارتبط بالسبت والسبت ارتبط بالراحة بعد الإنجاز".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

ولي عهد البحرين يوجه بضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية بعد الحرب

ترشيحاتنا

سفير فلسطين بالقاهرة: نطالب بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

قطاع الأعمال: قيمة أصول الشرقية للدخان من الأراضي تتخطى 2 مليار جنيه

وزير التموين: لن نسمح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للمواطن الواحد

سفير فلسطين بالقاهرة: الدول الأوروبية تدعم إسرائيل رغم المجـ ازر في غـ زة

المدرب العام لسلة الأهلي: الفوز على الزمالك خطوة مهمة نحو لقب المرتبط

أبو عبيدة يوجه رسائل قاسية للشعب الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ