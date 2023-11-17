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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قطاع الأعمال: ننتج 200 مليون سيجارة يوميا بالشرقية للدخان

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، لم تؤثر على أسعار السجائر، مشيرًا إلى أنه في إحدى الفترات كان هناك نقص في التبغ، وتم توزيع المخزون لحين وصول دفعات جديدة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كنا ننتج 5 ملايين علبة سجائر في اليوم بدلًا من 10 ملايين علبة يوميًا".

وأشار إلى أنه يوجد نقص في الإمدادات العالمية من التبغ، واليوم ننتج 200 مليون سيجارة، بقمية 10 ملايين علبة سجائر يوميًا، قبل حدوث الأزمة، مشددًا على أن الكميات متوفرة في السوق المصري.

وأوضح أن السجائر الموجودة من إنتاج كليوباترا في معدلها الطبيعي، وكان سعرها المعتمد 24 جنيها للعلبة، مضيفًا:" بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار لـ 27 جنيها فإن نصف سعر بيع السجائر تذهب لوزارة المالية، بجانب 4.5 جنيه للضرائب، وبالتالي السعر لم يتحرك كثيرًا".

وأشاف أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر بالنسبة للشريحة الثانية وصلت لـ 6 جنيهات، مضيفًا أن كميات السجائر متوفرة في الشريحتين الأولى والثانية.

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