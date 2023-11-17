عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب سلة الأهلي بعد الفوز على الزمالك: نسعى لحصد كل البطولات

أحمد مهيب لاعب الفريق
أحمد مهيب لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي

قال أحمد مهيب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، إن الفوز على الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين منح دفعة كبيرة للمنافسة على اللقب.

وأوضح أن مباراة الزمالك كانت تحصيل حاصل بعد أن حسم لاعبو فريق 18 سنة التأهل، وهو ما أسهم في ظهور بعض الأخطاء، لكن تداركنا الوضع وحققنا فوزًا مهمًّا.

وأكمل: لدينا مواجهة صعبة ومتكررة مع الاتحاد السكندري، ولكننا سوف نكون في قمة التركيز من أجل تخطيها والوصول إلى النهائي.

وشدد مهيب على أن الفريق متعطش للفوز بكل البطولات من أجل إسعاد الجماهير خاصة بعد الإخفاق في بداية الموسم، مشددًا على أن دعم جمهور الأهلي يحمل اللاعبين مسؤولية كبيرة للفوز بكل الألقاب.

كرة السلة رجال بالنادي الأهلي السلة كرة السلة الزمالك دوري المرتبط مباراة الزمالك الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

موضوعات متعلقة

بروفة جيدة.. تصريح مثير من لاعب سلة الأهلي بعد الفوز على الزمالك

المدرب العام لسلة الأهلي: الفوز على الزمالك خطوة مهمة نحو لقب المرتبط

75-64.. الأهلي يفوز على الزمالك في قمة السلة بدوري المرتبط

يواجه الاتحاد.. الأهلي يصعد إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

بعد انتهاء كأس العالم.. فريق يد الأهلي يواجه هليوبوليس في بطولة الدوري

الأهلي يكتسح الزمالك 48 -23 في الربع الثاني من قمة السلة

من أجل حلم اليورو.. إيطاليا تستضيف مقدونيا في تصفيات أوروبا

ذعر في مانشستر سيتي عقب إصابة هدافه العالمي قبل موقعة ليفربول

ترشيحاتنا

إشارة خارجة.. أول تعليق من ميسي على مشادة أوجارتي ودي بول

لن تصدق الرقم.. أحمد العوضي يكشف عن أجره في فيلم "هروب اضطراري"

المستشار محمود فوزي: 15 ألف مشروع أقيمت في مصر آخر 10 سنوات

أزمة السجائر تنتهي.. وزير قطاع الأعمال يؤكد توافر الكميات بنفس المستوى السابق

أول رد من الأهلي على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

محمود فوزي: موافقة الرئيس السيسي على مخرجات الحوار الوطني "شيك على بياض"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

فيديو

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ