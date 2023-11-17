لاعب سلة الأهلي بعد الفوز على الزمالك: نسعى لحصد كل البطولات

قال أحمد مهيب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، إن الفوز على الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين منح دفعة كبيرة للمنافسة على اللقب.

وأوضح أن مباراة الزمالك كانت تحصيل حاصل بعد أن حسم لاعبو فريق 18 سنة التأهل، وهو ما أسهم في ظهور بعض الأخطاء، لكن تداركنا الوضع وحققنا فوزًا مهمًّا.

وأكمل: لدينا مواجهة صعبة ومتكررة مع الاتحاد السكندري، ولكننا سوف نكون في قمة التركيز من أجل تخطيها والوصول إلى النهائي.

وشدد مهيب على أن الفريق متعطش للفوز بكل البطولات من أجل إسعاد الجماهير خاصة بعد الإخفاق في بداية الموسم، مشددًا على أن دعم جمهور الأهلي يحمل اللاعبين مسؤولية كبيرة للفوز بكل الألقاب.