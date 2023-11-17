عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهباش: إسرائيل تستخف بالمؤسسات الدولية بسبب تصعيدها المستمر في غزة.. فيديو

الهباش
الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن استمرار إسرائيل في تصعيدها بقطاع غزة دليل على استخفافها بالمؤسسات الدولية.

txt

الهباش: الاحتلال يدعي وجود أسلحة وأنفاق بمستشفيات غزة ولم يكتشف شيئا

txt

الهباش : يجب ألا نستهين بتأثير الرأي العام على مراكز صنع القرار بالغرب

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يعيش تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الذي لا يتوقف، مؤكدًا أننا بحاجة لمزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية لتوضيح حقيقة ما يجري في غزة.

 

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الإدارة الأمريكية في يدها وحدها قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب أن نخاطب الولايات المتحدة بلغتها وهي "المصالح".

الهباش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

إشارة خارجة.. أول تعليق من ميسي على مشادة أوجارتي ودي بول

لن تصدق الرقم.. أحمد العوضي يكشف عن أجره في فيلم "هروب اضطراري"

المستشار محمود فوزي: 15 ألف مشروع أقيمت في مصر آخر 10 سنوات

أزمة السجائر تنتهي.. وزير قطاع الأعمال يؤكد توافر الكميات بنفس المستوى السابق

أول رد من الأهلي على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

محمود فوزي: موافقة الرئيس السيسي على مخرجات الحوار الوطني "شيك على بياض"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

فيديو

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ