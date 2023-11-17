شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركزا لرعاية المسنين وسط غزة.. فيديو

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركزا لرعاية المسنين وسط غزة.



محلل سياسي: مصر أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع القضية الفلسطينية.. فيديو



قال عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي، إن مصر استخدمت الأوراق المتاحة لديها وأثبتت قدرة فائقة على التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأضاف عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الجهود المصرية أدت إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي طوال الـ40 يوما من العدوان".

وأشار عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي،: "إدخال الوقود سيساهم في تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية ومحاولة التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يمر بها سكان قطاع غزة".