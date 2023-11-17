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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات اليورو.. إنجلترا تتقدم على مالطا بهدف نظيف في الشوط الأول

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي إنجلترا ومالطا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، بتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف.

وجاء هدف المنتخب الإنجليزي عن طريق لاعب مالطا إنريكو بيبي بالتسجيل في مرماه بالخطأ في الدقيقة الـ 8 من انطلاق المباراة.

ويستضيف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم نظيره منتخب مالطا، وذلك في مباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية العام المقبل والتي تعرف بين الجماهير باسم تصفيات يورو 2024، ويحتضنها ملعب ويمبلي.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وتأهل منتخب إنجلترا بشكل نهائي إلى بطولة أمم أوروبا 2024، حيث يحتل ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات اليورو برصيد 16 نقطة من أصل 6 لقاءات، فيما يأتي منتخب مالطا في المركز الخامس والأخير دون تحقيق أي نقاط حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد مالطا اليوم في تصفيات اليورو

وتعد مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ومالطا اليوم في تصفيات يورو 2024، باعتبارها الناقل الرسمي لإذاعة بث مباشر منافسات تصفيات اليورو، للعملاء المشتركين لديها داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، لهذا بعد التأكد من دفع قيمة الاشتراك يمكن تنزيل تردد قناة  beIN Sports 2 التالي، الذي سيعرض مشاهدة مباراة إنجلترا ضد مالطا مباشر اليوم.

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