عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار وانفجارات في اقتحام قوات إسرائيلية لجنين بالضفة الغربية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل اليوم الجمعة، بإطلاق نار وانفجارات في اقتحام قوات إسرائيلية لجنين بالضفة الغربية.

مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية صاحبة القرار في وقف إطلاق النار بغزة


قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن استمرار إسرائيل في تصعيدها بقطاع غزة؛ دليل على استخفافها بالمؤسسات الدولية.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية،: "يجب أن نخاطب الولايات المتحدة بلغتها وهي "المصالح".

 

وأشار إلى أن: "الإدارة الأمريكية في يدها وحدها قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مضيفا: "الشعب الفلسطيني في غزة والضفة يعيش تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الذي لا يتوقف".

وتابع الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "نحن بحاجة لمزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية لتوضيح حقيقة ما يجري في غزة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

إيطاليا تهزم مقدونيا الشمالية بخماسية في تصفيات اليورو

الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد.. فرج عامر يكشف التفاصيل

صدارة فرعونية.. ترتيب مجموعة مصر عقب نهاية الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026

سعره لقطة..أحسن موبايل سامسونج للشباب في 2023

مجموعة مصر.. غينيا بيساو تتعادل مع بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال

بهدف ماردوني .. بوركينا فاسو تتعادل 1-1 مع غينيا بيساو بتصفيات المونديال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تتألق على كورنيش النيل

باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

فيديو

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ