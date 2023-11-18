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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت  الكاتبة ياسمين الخطيب ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام باحدث ظهور لها بإطلالة ملفتة .


 وظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس شتوية هوت شورت وبلوفر باللون الأسود و هو ما كشف عن جمالها واناقتها .

 

 وتتميز ياسمين الخطيب، باطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوال الجريئة.
 

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب .


 

وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج "تابوو" الذي يعرض عبر قناة "دجلة" قالت ياسمين الخطيب "باسثناء زوجي الأولاني كان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية والتالتة كانت لعنات"


 وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".

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IMG_3116
الإعلامى نزار الفارس الكاتبة ياسمين الخطيب صور الكاتبة ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب ياسمين

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