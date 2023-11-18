بفستان بسيط.. أول صور للعروسة من حفل زفاف نجل عمرو أديب

احتفل الإعلامي عمرو أديب بحفل زفاف نجله خالد على الكاتبة فرح الطوخي في حفل ضم عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.

زوجة نجل عمرو أديب

وظهرت فرح الطوخي زوجة نجل عمرو أديب ، بإطلالة بسيطة و هادئة واختارت فستان ابيض مجسم اتسم بستايل الكب و نسقت معه طرحة طويلة .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت فرح الطوخي على وضع المكياج بلمسات بسيطة و قامت برفع شعرها ..

خالد عمرو أديب

وخالد هو الابن الأكبر لعمرو أديب من زوجته الأولى، درس المسرح في الجامعة الأمريكية، بدأ حياته المهنة كـ "ستاند أب كوميدي"، والآن هو الرئيس التنفيذي لشركة GME التي تنتج برنامج "بالبيجامة".

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