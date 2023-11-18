عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان بسيط.. أول صور للعروسة من حفل زفاف نجل عمرو أديب

صدى البلد

احتفل الإعلامي عمرو أديب بحفل زفاف نجله خالد على الكاتبة فرح الطوخي في حفل ضم عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.

زوجة نجل عمرو أديب

وظهرت فرح الطوخي زوجة نجل عمرو أديب ، بإطلالة بسيطة و هادئة واختارت فستان ابيض مجسم اتسم بستايل الكب و نسقت معه طرحة طويلة .

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت فرح الطوخي على وضع المكياج بلمسات بسيطة و قامت برفع شعرها ..

خالد عمرو أديب

وخالد هو الابن الأكبر لعمرو أديب من زوجته الأولى، درس المسرح في الجامعة الأمريكية، بدأ حياته المهنة كـ "ستاند أب كوميدي"، والآن هو الرئيس التنفيذي لشركة GME التي تنتج برنامج "بالبيجامة".

IMG_3131
IMG_3131
IMG_3130
IMG_3130
IMG_3129
IMG_3129
IMG_3128
IMG_3128
IMG_3127
IMG_3127
IMG_3126
IMG_3126
IMG_3125
IMG_3125
الإعلامي عمرو أديب الإعلامي عمرو حفل زفاف حفل زفاف نجل عمرو أديب فرح الطوخي زوجة نجل عمرو أديب خالد عمرو أديب عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

3 أسعار للكيلو| أول تعليق رسمي على أسباب أزمة السكر.. و"التموين": بـ 12 جنيه في هذه الأماكن

موضوعات متعلقة

أنا تريند لوحدي.. 10 صور لـ مها أحمد بعد إثارتها الجدل على التيك توك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

مش فستان فرح.. بسمة داوود تثير الجدل فى حفل زفافها

طليقة الفيشاوى تثير الجدل بصورة سيلفي

مكشوف الظهر.. دينا داش تثير الجدل فى خطوبة شقيقها الأكبر

بعد شائعة طلاقهما .. صور تجمع بين محمد فراج وبسنت شوقى

بعد 4 سنوات زواج.. آخر صور تجمع هنا الزاهد وأحمد فهمى قبل الانفصال

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ترشيحاتنا

جمال العدل يكشف عن تفاصيل عمله الرمضاني القادم.. والأبطال مفاجأة

قائد الأهلي على حافة الرحيل بسبب صفقة الموسم.. اعرف التفاصيل كاملة

برج القوس ..وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| موجة سعادة

5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بالضفة

بفستان بسيط.. أول صور للعروسة من حفل زفاف نجل عمرو أديب

قصف إسرائيلي يستهدف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة شرق نابلس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو أديب يحتفل بزفاف نجله.. صور

أنا تريند لوحدي.. 10 صور لـ مها أحمد بعد إثارتها الجدل على التيك توك

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تتألق على كورنيش النيل

باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

فيديو

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ