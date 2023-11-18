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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل تساعد على تقوية الذاكرة ومعالجة النسيان

حيل تساعد على تقوية
حيل تساعد على تقوية الذاكرة ومعالجة النسيان

انتشر فى الأونة الأخيرة مشكلة قلة التركيز ومعاناة البعض من النسيان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نكشف عن بعض الحيل لتقوية الذاكرة ومعالجة النسيان .

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حيل تساعد على تقوية الذاكرة ومعالجة النسيان

كشف موقع هيلثي عن بعض الحيل التي يمكن أن تساعدك على تقوية الذاكرة:

ممارسة التمارين العقلية: قومي بتحفيز عقلك وتنشيطه من خلال ممارسة التمارين العقلية مثل حل الألغاز والألعاب التي تتطلب التفكير والتركيز، يمكنك أيضًا تعلم أشياء جديدة مثل لغة جديدة أو مهارة فنية.

تقنية الربط المعنوي: حاول ربط المعلومات الجديدة بمعلومات مألوفة لديك. ابتكر روابط معنوية أو قصصًا تساعدك على استرجاع المعلومات بشكل أسهل.

التدريب على التركيز: قم بتحسين قدرتك على التركيز من خلال التدريب على الانتباه والتركيز لفترات طويلة. قم بالتخلص من أي مصادر تشتت محتملة وخصص وقتًا منتظمًا لمهام تتطلب تركيزًا عاليًا.

الممارسة المنتظمة: قم بمراجعة المعلومات المهمة بانتظام لتثبيتها في الذاكرة. يمكنك استخدام تقنيات المراجعة مثل الملخصات والملاحظات المميزة لمساعدتك على الاسترجاع السريع للمعلومات.

النوم الجيد: يلعب النوم الجيد دورًا هامًا في تعزيز الذاكرة والتركيز. حاول الحصول على كمية كافية من النوم العميق والمريح لدعم صحة الدماغ وتحسين الأداء العقلي.

التمارين البدنية: قد تساهم التمارين البدنية المنتظمة في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتحسين وظائفه العقلية. قم بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة الهوائية.

التقنيات المساعدة: استخدم التقنيات المساعدة مثل الجداول والتقويمات وتطبيقات تنظيم المهام للمساعدة في تنظيم المعلومات وتذكيرك بالمهام المهمة.

تذكر أن تكون منتظمًا ومستمرًا في ممارسة هذه الحيل وتطبيقها في حياتك اليومية، فالتدريب والتكرار هما المفتاح لتعزيز الذاكرة.

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