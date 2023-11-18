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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو ..وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| خلى بالك على فلوسك

برج الدلو
برج الدلو

 يتميز مواليد برج الدلو بالطيبة واللطف والقدرة على التحكم في الانفاق المالي بشكل كبير وهم الأشخاص المولدون خلال الفترة (20 يناير – 18 فبراير).

نستعرض لكم توقعات برج الدلو حظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

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برج الدلو حظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية أنك تحب التحديات
تحقق من برجك اليومي لتعرف أن اليوم مثمر على صعيد الحب والعمل وتوجد مشاكل بسيطة في الوضع المالي ولكن الصحة جيدة اليوم.

برج الدلو على الصعيد العاطفي

أنت محظوظ من حيث الحب اليوم و العلاقة سليمة وهذا سيساهم أيضًا في تحقيق السعادة في الحياة الشخصية.

التزم بشريك واحد ولا تبتعد اليوم و يجب على رجال الدلو المتزوجين الابتعاد عن العلاقات خارج نطاق الزواج لأن زوجاتهم سوف يقبضون عليهم متلبسين في المساء.

سوف يصادف بعض سكان برج الدلو أيضًا الحبيب السابق مما سيعيد إحياء العلاقة القديمة، ومع ذلك يجب على الرجال المتزوجين ألا ينغمسوا في هذا الأمر لأن الحياة الأسرية ستتعرض للخطر.


توقعات برج الدلو مهنيا

 

سوف تحقق نجاحًا جيدًا على المستوى المهني وهذا سوف يعزز سمعتك في مكان العمل و قد تحصل أيضًا على مكالمات مقابلة تعدك بحزمة أفضل وسيكون بعض مواطني برج الدلو حريصين على السفر إلى الخارج للحصول على وظائف وستكون هناك فرص جديدة.

كن ودودًا مع أعضاء الفريق ولا تخشى التعبير عن آرائك في اجتماعات الفريق و يمكن لرجال الأعمال أيضًا توسيع مناطقهم لأن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مناطق ومواقع جديدة.

توقعات برج الدلو ماليا

لا ينبغي اتخاذ أي قرار مالي كبير واليوم ليس إيجابيا من حيث الثروة و قد تواجه تحديات في جمع الأموال الكبيرة لتوسيع عملك.

ومع ذلك، لن تتأثر الحياة الطبيعية ويمكنك شراء الضروريات لمنزلك أو حتى تجديد المنزل و سيحل بعض مواطني برج الدلو النزاع المالي مع أحد الأصدقاء اليوم وسيكون زوجك أيضًا داعمًا ماليًا.


توقعات برج الدلو صحيا

أنت محظوظ من الناحية الصحية اليوم ولن يزعجك أي مرض كبير، ومع ذلك قد يصاب بعض الأطفال بكدمات أثناء اللعب وقد يصابون أيضًا بالتهابات طفيفة في الحلق والجلد والأنف.

يجب على أولئك الذين يسافرون إلى المناطق الجبلية أن يكونوا حريصين على حمل جميع الأدوية اليوم و تجنب الكحول اليوم وكن حذرًا أيضًا أثناء القيادة ليلاً.

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