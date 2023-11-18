مباراة ثأرية.. رسالة خاصة من فرج عامر للمنتخب قبل مواجهة سيراليون الأحد

وجه المهندس فرج عامر رسالة خاصة لـ منتخب مصر قبل مباراة الأحد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"منتخب مصر حيلعب مع سيراليون يوم الاحد القادم في ليبيريا وفريقنا القومي حاليا في رحلة تسع ساعات طيران حتي يصل بسلامة الله الي ليبيريا لملاقاة سيراليون منتحبنا سوف يتمرن غدا السبت في ليبيريا ويلعب الاخد الساعة الثالثة عصرا ، منتخبنا القومي لم يهزم سيراليون من قبل ، التقي معهم مرتين تعادلنا ١/١ وسيراليون هزمنا ١/٢ . الجماهير المصرية تطلب الثار هذة المرة ، وتحمل ڤيتوريا مدرب المنتخب ولاعبي المنتخب امانة الفوز الاول علي سيراليون في هذا اللقاء".

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن فوز منتخب مصر على جيبوتي بسداسية نظيفة كان هامًا للغاية في مسيرة الفراعنة نحو الصعود لبطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن ظهور مسئولي اتحاد أمر إيجابي للغاية من أجل الرد على كافة التساؤلات.

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "قرار روي فيتوريا بشأن استبعاد ثلاثي منتخب مصر إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد لم يكن له مبرر، كان عليه أن يقدر حالة الضيق والحزن من جانب اللاعبين، لم يحدث موقف (مشين) وكان لابد من استمرارهم، قد يكون تدربوا بشكل غير قوي، على أن يتم الحديث معهم بعد ختام المعسكر، بدلًا من التأثير على باقي زملائهم في المنتخب".

وأضاف: "كان من الأفضل انتظار لقاء منتخب مصر أمام سيراليون، وسيكون هناك ردود فعل كبير من جماهير الأندية، لم يُعد هناك جمهور لمنتخب مصر، في ظل ابتعاد الكثيرين عن دعم ومساندة المنتخب الوطني مؤخرًا، وفي غياب الأداء القوي لم يكن هناك حافز لدى المشجعين من أجل التواجد في المدرجات، وقرار فيتوريا سيكون له مرود سلبي قبل المباراة المقبلة".

وواصل: "الخروج من المعسكر ليلة أي مباراة يمثل خروج تام عن النظام، لكن التقصير في التدريب أو المباريات أمر يحدث كثيرًا من جانب اللاعبين، وللآسف فيتوريا قام بتصدير أزمة سيتم تداولها خلال الأيام المقبلة من جانب الاعلام والجمهور عبر السوشيال ميديا".

وزاد: "تفاصيل الواقعة غير واضحة، ولكن فيتوريا تسرع بإعلان استبعاد الثلاثي عقب المباراة امام جيبوتي، كان عليه تقدير ضيق وغضب بعض العناصر من عدم المشاركة أمام خصم سهل، ولذلك أنصح اللاعبين بضرورة الالتزام مستقبلا والتدرب بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.. ولابد أن تكون الأولوية دائما للمنتخب وأن يقاتل كل لاعب من أجل المشاركة".

وأكمل: "الحكم على شخصية فيتوريا في التعامل مع المواقف دائمًا مختلف، عندما كان في حاجة لضم فتوح وصبحي فنيا أصر على وجودهما، لكن اليوم قرر استبعاد 3 لاعبين.. وإمام عاشور لاعب مهم بالنسبة لطريقة لعب المنتخب المصري، ولكن حسين الشحات ليس أولوية للتواجد في المنتخب خصوصا مع وجود عدة لاعبين كثيرين في مركزه، ونفس الأمر بالنسبة لطارق حامد".

وأكد: "قرار استبعاد اللاعبين الثلاثة من المعسكر تم تضخيمه من جانب روي فيتوريا. والمدير الفني هو صاحب القرار، وبالتأكيد محاولة إقحام محمد صلاح بموافقته على القرار أمر غريب للغاية".