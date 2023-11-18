بعد قصف مقر فتح.. جيش الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة في الضفة الغربية| فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات قليلة من قصف الطيران الإسرائيلي لمقر حركة فتح في المخيم.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 فلسطينيين على الأقل استشهدوا، وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي لمبنى في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاد 5 مواطنين.