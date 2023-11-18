استمرار تنفيذ برنامج ريحانة بمراكز الشباب في مدن وقرى سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، برنامج ريحانة بمراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة، لتوعية الفتيات وتمكينهن في المجتمع، وتوفير فرص لتطوير قدراتهم، وتدريبهن في كل المجالات تشمل القيادة والتوعية الصحية وممارسة الرياضة، تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

يأتي البرنامج بناء على تكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين .

مشروع ريحانة:

وتم تنفيذ برنامج ريحانة بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش التي بدأت الفاعليات الدورة بالتعارف والتعريف عن مشروع ،، ريحانه ،، ومناقشة المتدربات عن توقعاتهم من التدريب والتعريف بخطه العمل .

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية، أن برنامج ريحانه يهدف الى تشجيع توعية الفتيات على المشاركه المجتمعيه في ضوء القيادة السياسية والبرامج المرتكزه على تمكين النشئ والشباب .



كما يهدف البرنامج إلى توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن انفسهن وتفعيل دورهن في المجتمع وتوعية الفتيات وتأثيرهن في شتي المجالات القياديه والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الاتيكيت والتحديات والصعوبات والزواج المبكر.

وقدم المحاضره بشري احمد ،مريم ممتاز ، مي خضر.، بإشراف عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء وبشري احمد محمد مشرفة وحدة ريحانه ، ومدير المركز الكابتن مدحت اسعد.