عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ برنامج ريحانة بمراكز الشباب في مدن وقرى سيناء

برنامج ريحانة بمركز
برنامج ريحانة بمركز سباب6اكتوبر

نفذت مديرية الشباب والرياضة  محافظة شمال سيناء، برنامج ريحانة  بمراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة، لتوعية الفتيات وتمكينهن في المجتمع، وتوفير فرص لتطوير قدراتهم، وتدريبهن  في كل المجالات تشمل القيادة والتوعية الصحية وممارسة الرياضة،  تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

يأتي البرنامج بناء على تكليفات   الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين .

 

مشروع ريحانة:

وتم تنفيذ برنامج ريحانة  بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش  التي  بدأت الفاعليات الدورة بالتعارف والتعريف عن مشروع  ،، ريحانه ،، ومناقشة المتدربات عن توقعاتهم من التدريب والتعريف بخطه العمل .

 وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية، أن برنامج ريحانه يهدف الى تشجيع توعية الفتيات على المشاركه المجتمعيه في ضوء القيادة السياسية والبرامج المرتكزه على تمكين النشئ والشباب .
 

كما يهدف البرنامج إلى توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن انفسهن وتفعيل دورهن في المجتمع وتوعية الفتيات وتأثيرهن في شتي المجالات القياديه والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الاتيكيت والتحديات والصعوبات والزواج المبكر.

 

 

وقدم  المحاضره بشري احمد ،مريم ممتاز ، مي خضر.، بإشراف  عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء  وبشري احمد محمد مشرفة وحدة ريحانه ، ومدير المركز الكابتن مدحت اسعد.

txt

محافظة شمال سيناء: ضرورة الاهتمام بالأحياء الشعبية ورصد المشكلات السكانية

سيناء مراكز الشباب ريحانة فتيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

بعد حبسهم وضبط وإحضار آخرين ..النيابة العامة تكشف تفاصيل وكميات أطنان السكر المضبوط

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

ترشيحاتنا

حكم الحلف بالمصحف كذبا وما كفارته.. الإفتاء توضح

رسالة غامضة لـ كهربا على إنستجرام.. شاهد

حسام حسن يهاجم هذا اللاعب بقوة: طلعت تشتكي بدل ما تشكرني

غير رسمي| اجتماع أوروبي 20 نوفمبر للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

ماذا قال النبي عن أعظم آية في القرآن.. يغفل عنها الكثيرون

الاحتلال الإسرائيلي ينفي طلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

في عيد ميلادها الـ 47...فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي |شاهد

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

جمال شعبان يوجه رسالة ضرورية لأطباء القلب| تعرف عليها

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ