أستاذ قانون : رموز وعلامات في بطاقات الإقتراع بالانتخابات لعدم التلاعب.. فيديو

قال الدكتور أحمد محمد القرماني استاذ القانون، إن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت في طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024 برئاسة الدكتور حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض.

وتابع الدكتور أحمد محمد القرماني، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الصحفي " أحمد حمدي: " أن فترة تنازل المرشحين عن الترشح للرئاسه انتهت دون تقدم أي مرشح بالتنازل عن طلب ترشيحه .

وتابع أن بطاقة الاقتراع تحتوي على علامات ورموز تأمينية لعدم التلاعب فيها .

وأتاحت الهيئة الوطنية، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.