الحرية المصري يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم انتخاب السيسي بمركز طوخ القليوبية

نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الرحمن راشد، أمين المحافظة، وبحضور الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري ورئيس الهيئة البرلمانية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبالتنسيق مع أمانة مركز طوخ، مؤتمر جماهيري حاشد بناحية كفر منصور مركز طوخ ضم عدد حوالي ٤٠٠ من أبناء القرية و القري المجاورة و عمد و مشايخ البلاد و الأسر و الشخصيات العامة و رجال و نساء القري المجاورة.



يأتي هذا في إطار سياسة حزب الحرية المصري بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة و تنفيذا لحملة الحزب الرئيسية تحت عنوان{ المسيرة و المسار.. من أجل التنمية و الاستقرار }.



كما قام الدكتور محمد عطية الفيومي، في كلمته بشرح الأبعاد التاريخية للمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية و مشروع الشرق الأوسط الكبير و الذي يهدف إلى تقسيم الدولة المصرية و الدول العربية، كما تتطرق لأحداث يناير ٢٠١١ و مخطط الإخوان المسلمين لإسقاط الدولة الوطنية و فتح السجون و التعدي علي أقسام الشرطة و المؤسسات القضائية و التشريعية و الإعلامية و الأزهر و الكنيسة و معسكرات القوات المسلحة.

و أشاد الفيومي، بموقف القوات المسلحة المصرية في ثوره ٣٠ يونيو ٢٠١٣ و علي رأسها الفريق اول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت للحفاظ علي أمن و استقرار الوطن و إسقاط حكم الجماعة الفاشية، وموقف مصر و القيادة السياسية و الشعب المصري من ومناصرة القضية الفلسطينية و إيمان مصر الراسخ بوحده الأراضي الفلسطينية في غزه و الضفة الغربية و رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مع الإشادة بجهود مصر لاحتواء الازمة الحالية بغزة و المطالبة بوقف إطلاق النار و إدخال المساعدات الغذائية و الطبية و الطاقة الي قطاع غزه مع استنكار الإعتداءات الإسرائيلية الفاشية علي المستشفيات و الشعب الفلسطيني الأعزل.

و دعا في نهاية كلمته جموع الحاضرين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المرحلة الحالية نظرا للظروف الاستثنائية الخطرة علي مستقبل مصر و أمنها القومي الأمر الذي يستدعي من الشعب المصري جميعا الاصطفاف خلف القائد و الزعيم عبد الفتاح السيسي.

و أشار اللواء عبد الرحمن راشد، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة القليوبية، إلى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و العسكرية و البيئية ، وايضا دور الرئيس في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد و مواجهة التحديات و الأخطار الداخلية و الخارجية، و ناشدوا الحاضرين بضرورة المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية و الحضور بكثافة داخل لجان الانتخابات مبايعة و انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في الفترة القادمة.

تخلل المؤتمر القاء قصائد شعرية و أناشيد في حب مصر و مناصرة القضية الفلسطينية من كورال أطفال مدارس القرية.

و في نهاية المؤتمر ردد الحاضرين النشيد الوطني و الشعارات الوطنية لحفظ مصر و تأييد القضية الفلسطينية.