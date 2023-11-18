"صحة سوهاج" تُشارك في فعاليات مؤتمر البرنامج الوطني لمرض نقص المناعة المكتسبة

شارك الدكتور أحمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ترافقه الدكتورة مريم منير مسئول البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة بمديرية الصحة بسوهاج في فعاليات المؤتمر السنوي لمسئولي البرنامج الوطني لمرض نقص المناعة المكتسبة، الذي تعقده وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك بهدف متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة.

جاء انعقاد المؤتمر بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبحضور الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة، وبحضور كافة وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات وفي إطار جهود القيادة السياسية وسعيها الدؤوب بهدف خلق مجتمع خالي تماما من الوصم والتمييز و التعايش مع المرض، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة

وأشار الدكتور أحمد ابو هاشم إلى ان مديرية الصحة بسوهاج شاركت بالفعاليات وعرض التوصيات وآليات التنفيذ لمكافحة المرض وذلك للوصول الى مجتمع خالي من الوصم والتمييز عن طريق الرفض الكامل لتهميش المتعايشين مع المرض وعزلهم مجتمعيا لافتاً إلى أن العالم يستهدف القضاء على مرض نقص المناعه المكتسبة بحلول عام 2030.

كما أوصى المشاركون بالتضامن الكامل لدعم حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعه المكتسبة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والتأكيد ايضًا على حق المتعايش في الرعاية الصحية والإجتماعية والدعم وإتاحة الخدمات دون وصم او تمييز وحتمية تكاتف جميع القطاعات المعنية بالقضية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمتعايشين.