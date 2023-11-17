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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شاب على يد زوج شقيقته في سوهاج

أشعة المصاب قبل دخوله
أشعة المصاب قبل دخوله غرفة العمليات

أصيب شاب في بداية العقد الرابع من العُمر، بجرح طعني بالذراع الأيسر والسكين بداخل الذراع، على يدي زوج شقيقته؛ بسببه رفض المُصاب عودة شقيقته مع زوجها وهي غاضبة، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (زكريا. ا- 33 سنة- عامل- ويقيم دائرة البلينا)، مصاب بجرح طعني بالذراع الأيسر والسكين بداخل الذراع.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب اتهم زوج شقيقته بالتعدي عليه بالضرب بواسطة السلاح المستخرج من ذراعه "سكين"؛ إثر رفضه أن شقيقته معه إلى منزل زوجيتها؛ حيث أن شقيقة المصاب ذهبت إلى منزل أسرتها غاضبة منذ عدة ليالي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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