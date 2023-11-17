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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي استقرار وتنمية تصل سوهاج .. مشاركة واسعة من الأهالي |صور

أهل الصعيد
أهل الصعيد

استقبل أهالي سوهاج، حملة "السيسي استقرار وتنمية"، أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحفاوة بالغة وترحاب شديدين، وشاركوا بقوة في الفعالية التي أطلقتها الحملة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لدعم الرئيس السيسي، وشهدت إقبالا كبيرا وغير مسبوق من المواطنين.

قال هيثم طوالة مؤسس الحملة، في بيان، اليوم الجمعة: نشكر الصعايدة من أهالينا الطيبين الجدعان الذين أثبتوا وعيهم الكبير بحجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة الدولة المصرية، واختيارهم طريق الاستقرار والبناء والتنمية الذي يقوده الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز.

وقال محمد عبده منسق الحملة في مركز دار السلام بسوهاج، إن أهالي قرية "زاتة شرق" تحدثوا خلال الفعالية عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع في صعيد مصر، ويشعر بها ويلمسها كل مواطن، مؤكدين أنها لم تحدث منذ 100 سنة.

وأكدوا أيضا أنهم على قلب رجل واحد، مع الرئيس السيسي، حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، ولمزيد من المشروعات العملاقة.

وقال أحمد عبده أمين الحملة في مركز دار السلام، إأهالي القرية الشرفاء ضربوا المثل والقدوة في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد، حيث رفعوا "برشورات" السيسي استقرار وتنمية وهتفوا "السيسي رئيسي وتحيا مصر" ووجهوا من قرية "زاتة شرق " رسائل حب وتقدير للقيادة السياسية الحكيمة الرشيدة، مؤكدين أنهم سوف يخرجون أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة، ليقولوا نعم لباني مصر الحديثة، ومنقذ مصر والمصريين، الرئيس السيسي.

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