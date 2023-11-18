بالأسماء..الفائزين في مسابقة "فن الإلقاء" بتعليم نجع حمادى

أعلن توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا ، أسماء التلاميذ والطلاب الفائزين علي مستوي الإدارة بمختلف المراحل الدراسية، والمصعدين للتصفيات علي مستوي المديرية، في مسابقة" فن الإلقاء " للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية.

أسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الابتدائية، فوز التلاميذ: هنا منتصر عبد الله، و شادية مبارك سيد"مدرسة الساحل الابتدائية"، و مريم مروان فتحى" بمدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات".





كما أسفرت نتيجة المسابقة للمرحلة الإعدادية، عن فوز الطلاب هنا خالد عبد الفتاح" مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل"، و منة الله عادل محمد" مدرسة الشيخ مبارك"، و جنا هانى عبد الفتاح "مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات"، و رؤى حازم محى الدين" مدرسة ساحل البقيلي"، و محمد محمود عبد الرازق"مدرسة الخضيرات الإعدادية".

بينما أسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الثانوية عن فوز الطالبة آيه عبد الرسول محمد" مدرسة أنور السادات الثانوية"، و الطالب أحمد محمد كامل"مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم".





وقال الدكتور عفت وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، إن تدريب التلاميذ والطلاب لخوض منافسات المسابقة، أشرف عليه: إبراهيم محمد عرابي، موجه أول التربية المسرحية، ومحمد عبد الجابر ، ولبني محمد موجها التربية المسرحية بإدارة نجع حمادى التعليمية.

و أضاف وزيرى، بأن تصفيات المسابقة أمام لجنة المديرية، للمرحلتين الابتدائية و الإعدادية، سوف تجري فعالياتها يوم الاثنين الموافق 20/11/2023، بينما تجري لطلاب المرحلة الثانوية الثلاثاء الموافق 21/11/2023، بإشراف محمد فارق مبارك، رئيس قسم الأنشطة بالمديرية، ونشأت أحمد، موجه عام التربية المسرحية بالمديرية، ورشا أحمد فؤاد، موجه ثانوى تربية مسرحية بالمديرية.



