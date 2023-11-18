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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء..الفائزين في مسابقة "فن الإلقاء" بتعليم نجع حمادى

مسابقة فن الإلقاء
مسابقة فن الإلقاء بنجع حمادى

أعلن توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا ، أسماء التلاميذ والطلاب الفائزين علي مستوي الإدارة بمختلف المراحل الدراسية، والمصعدين للتصفيات علي مستوي المديرية، في مسابقة" فن الإلقاء " للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية.

 

 

أسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الابتدائية، فوز التلاميذ: هنا منتصر عبد الله، و شادية مبارك سيد"مدرسة الساحل الابتدائية"، و مريم مروان فتحى" بمدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات". 

 

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كما أسفرت نتيجة المسابقة للمرحلة الإعدادية، عن فوز الطلاب هنا خالد عبد الفتاح" مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل"، و منة الله عادل محمد" مدرسة الشيخ مبارك"، و جنا هانى عبد الفتاح "مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات"، و رؤى حازم محى الدين" مدرسة ساحل البقيلي"، و محمد محمود عبد الرازق"مدرسة الخضيرات الإعدادية".

 

بينما أسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الثانوية عن فوز الطالبة آيه عبد الرسول محمد" مدرسة أنور السادات الثانوية"، و الطالب أحمد محمد كامل"مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم".  

 
      
وقال الدكتور عفت وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، إن تدريب التلاميذ والطلاب لخوض منافسات المسابقة، أشرف عليه: إبراهيم محمد عرابي، موجه أول التربية المسرحية، ومحمد عبد الجابر ، ولبني محمد موجها التربية المسرحية بإدارة نجع حمادى التعليمية.

 

و أضاف وزيرى، بأن تصفيات المسابقة أمام لجنة المديرية، للمرحلتين الابتدائية و الإعدادية، سوف تجري فعالياتها يوم الاثنين الموافق 20/11/2023، بينما تجري لطلاب المرحلة الثانوية الثلاثاء الموافق 21/11/2023، بإشراف محمد فارق مبارك، رئيس قسم الأنشطة بالمديرية، ونشأت أحمد، موجه عام التربية المسرحية بالمديرية، ورشا أحمد فؤاد، موجه ثانوى تربية مسرحية بالمديرية.


 

مسابقة فن الإلقاء بنجع حمادى

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نجع حمادى قنا تعليم نجع حمادى الطلاب الفائزين المرحلة الابتدائية المرحلة الثانوية إدارة نجع حمادي التعليمية فن الإلقاء

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