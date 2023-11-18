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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من 20 لـ23 نوفمبر.. تنظيم قوافل طبية تخصصية بقرى مركزي صدفا وساحل سليم

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قوافل طبية تخصصية شاملة بقرى مركزي صدفا وساحل سليم خلال شهر نوفمبر الجاري بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى والتخفيف عن آلامهم خاصة بالقرى والنجوع المحرومة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وفقاً للإمكانات المتاحة وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وتطوير أخرى وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجاً مشيراً إلى تكفل مؤسسة الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوات للقافلة التي تستهدف 5 آلاف حالة كشف وصرف علاج بالمجان.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه سيتم تنظيم 4 قوافل علاجية تخصصية بقرى مركزي صدفا وساحل سليم خلال الفترة من 20 : 23 نوفمبر الجاري حيث سيتم تنظيم قافلة رمد متكاملة يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري ، وقافلة التخصصات المتكاملة (عظام ، باطنة ، أطفال ، جلدية ، أنف وأذن وحنجرة ، تحليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال) يوم الثلاثاء 21 من نفس الشهر بمركز صدفا فضلاً عن تنظيم قافلة طبية تضم التخصصات المتكاملة (عظام ، باطنة ، أطفال ، جلدية ، أنف وأذن وحنجرة ، تحليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال) يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري ، وآخرى للرمد متكاملة يوم الخميس 23 نوفمبر بمركز ساحل سليم موجهاً الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالتنسيق والتعاون وتوفير الدعم اللوجيستي وتحديد الوحدات الصحية الملائمة لتلك القوافل التي تقدم خدمات للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة.

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