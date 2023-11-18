مصطفى مدبولي يتفقد مصنع تحت الإنشاء للأدوات الكهربائية بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء مصنع للأدوات الكهربائية المنزلية من ثلاجات وبوتاجازات ، بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ورافقه وزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي، لشرح حول انشاء المصنع ومساحته ووقت الانتهاء منه والمنتجات التي سيتم تصنيعها محليا .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، توسعات احد مصانع الدهانات بمدينة العبور ورافقه وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير .

واستمع مدبولي، لشرح حول المصنع والتوسعات التي حدثت به من حيث المساحة وانتاجه اليومي وحجم استثماراته .