الخارجية الفلسطينية: إخلاء مستشفى الشفاء استجابة للمطالبين بإحراق غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن إخلاء مستشفى الشفاء الطبي يمثل امعان إسرائيلي رسمي في استكمال حلقات الاعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن إخلاء مستشفى الشفاء يعمق أيضا من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات هي ترجمة حرفية لدعوات غلاة المتطرفين الإسرائيليين الذين يحرضون ويطالبون بإحراق غزة كما طالبوا بالسابق ومارسوا إحراق حوارة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت أنه لم يطلب من الطواقم الطبية في إخلاء مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، أنه استجاب لطلب مدير مستشفى الشفاء بالسماح لمواطني غزة الذين يحتمون في المستشفى والذين يرغبون في الإخلاء من مستشفى الشفاء باتجاه المعبر الإنساني في قطاع غزة عبر محور آمن.

وزعم "هاجاري" عبر حسابه بموقع "إكس" أن جيش الاحتلال لم يطلب في أي وقت إخلاء المرضى أو الطواقم الطبية، بل واقترح أنه عندما يكون هناك طلب لتنسيق الإخلاء الطبي، سنعمل على تسهيل ذلك ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.