عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية

بايدن
بايدن

أعربت الرئاسة الفلسطينية  عن استغرابها بأن الإدارة الأميركية ما زالت تعرقل الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي.

وفي بيان لرئاسة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الرسمية ؛ فقد قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ان العدوان الدامي اليومي مستمر علي غزة والضفة، مترافقا مع عمليات الاخلاء والتدمير لمستشفيات غزة، الفلسطينية.  

كما جددت الرئاسة الفلسطينية مطالبتها  للإدارة الاميركية بتحمل مسؤولياتها ووقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أبو ردينة، علي أنه ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الاميركية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذه الحملة المسعورة في الأراضي الفلسطينية كافة والهادفة إلى خلق فوضى وجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي سوف تحرق الجميع ولن ينجو منها أحد.

واتمت  الرئاسة الفلسطينية بيانها "نحذر مرة أخرى بأن هذا العدوان لن يحقق السلام والامن لاحد، بل سيخلق وضعا لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة بأسرها، وبأن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة.. تفاصيل

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

ترشيحاتنا

روسيا ترسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور مصر في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

200 شهيد.. الاحتلال يرتكب مجـ.زرة جديدة في الفاخورة بمخيم جباليا

توسعات مستقبلية بـ400 مليون جنيه.. مدبولي يتفقد مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حسين الشافعي .. قصة الرجل الثاني فى عهدي ناصر والسادات

موجودة في البيت| تناول هذه الأطعمة يعالج أنخفاض مستويات الهيموجلوبين

إطلالة أنيقة.. زوجة عمرو أديب الأولى تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

سر تشجيع فؤاد خليل لـ الزمالك.. وموقفه من الأهلي

أغنية سويدية.. تفاصيل أغنية “تحيا فلسطين” التي مر عليها 40 عامًا

بعد مرور 22 عاما.. سر خطير عن مسلسل عائلة الحاج متولى.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ