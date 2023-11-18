بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استغرابها بأن الإدارة الأميركية ما زالت تعرقل الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي.

وفي بيان لرئاسة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الرسمية ؛ فقد قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ان العدوان الدامي اليومي مستمر علي غزة والضفة، مترافقا مع عمليات الاخلاء والتدمير لمستشفيات غزة، الفلسطينية.

كما جددت الرئاسة الفلسطينية مطالبتها للإدارة الاميركية بتحمل مسؤولياتها ووقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أبو ردينة، علي أنه ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الاميركية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذه الحملة المسعورة في الأراضي الفلسطينية كافة والهادفة إلى خلق فوضى وجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي سوف تحرق الجميع ولن ينجو منها أحد.

واتمت الرئاسة الفلسطينية بيانها "نحذر مرة أخرى بأن هذا العدوان لن يحقق السلام والامن لاحد، بل سيخلق وضعا لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة بأسرها، وبأن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي".