الاحتلال يعلن هدنة في شمال غزة ويطالب الفلسطينيين بالنزوح إلى "المواصي"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت أن الهدنة الإنسانية في شمال قطاع غزة ستستمر اليوم لتمكين الفلسطينيين من الإخلاء إلى الجنوب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن طريق صلاح الدين سيكون مفتوحًا للحركة المتجهة جنوبًا حتى الساعة 4 مساء.

وطالب "أدرعي" ، عبر حسابه بموقع "إكس" سكان أحياء تل الهوى وصبرا وغرب الزيتون والشجاعية والتفاح على النزوح إلى "المنطقة الإنسانية" في منطقة المواصي جنوب غزة.

وأضاف: "نحثكم على الإخلاء بشكل عاجل لأن البقاء هناك يشكل خطراً عليكم".

بالإضافة إلى ذلك، أشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بـ”توقف تكتيكي للأنشطة العسكرية” في مخيم الشابورة بالقرب من رفح في جنوب غزة، بين الساعة 10 صباحًا و2 ظهرًا، “لأغراض إنسانية”.