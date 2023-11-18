حسين الشافعي .. قصة الرجل الثاني فى عهدي ناصر والسادات

نائب الرئيسين ناصر والسادات.. حسين الشافعي: حياته ومسيرته السياسية

حسين الشافعي هو أحد أعضاء حركة الضباط الأحرار، وهو معروف بلقب "نائب الرئيسين"، حيث شغل مناصب نائب رئيس جمهورية مصر العربية خلال فترتي حكم جمال عبد الناصر وأنور السادات، حيث ولد في 8 فبراير 1918م في طنطا، ونشأ في بيئة عائلية مرتبطة بالسياسة والعمل العام.

بدأ حسين الشافعي حياته العسكرية بالتحاقه بالكلية الحربية في عام 1936م، وخلال فترة دراسته، تعرف على عدد من الشخصيات المؤثرة في الساحة السياسية المصرية مثل عبد المنعم رياض وجمال عبد الناصر وزكريا محيي الدين وأنور السادات، و تخرج من الكلية الحربية في عام 1938م وعمل في سلاح الفرسان.

حسين الشافعي

حرب فلسطين

شارك الشافعي، في حرب فلسطين عام 1948م، واكتسب خبرة وجهوداً ملموسة خلال تلك الفترة، و اختاره جمال عبد الناصر ليكون ممثلاً للضباط الأحرار في قيادة الفرسان في عام 1951م، وشارك في ثورة 23 يوليو 1952م حيث قاد الكتيبة الأولى للسيارات المدرعة.

بعد الثورة، شغل الشافعي عدة مناصب وزارية، حيث تولى منصب وزير الحربية في أول حكومة لجمال عبد الناصر في عام 1954م، ثم شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في عام 1955م، وقام بتنفيذ إصلاحات اجتماعية هامة مثل نظام التأمين الاجتماعي ومعونة الشتاء وقطار الرحمة. كما تولى وزارة التخطيط.

حسين الشافعي

شارك الشافعي في مفاوضات الوحدة بين مصر وسوريا في عام 1958م، وشغل مناصب رفيعة المستوى مثل وزير الأزهر وعضو في الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي في عام 1961م. كما أشرف على الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 1965م ورئاسة محكمة الثورة للضباط المنضمين إلى التمرد الذي قاده وزير الحربية المشير عبد الحكيم عامر بعد هزيمة يونيو عام 1967م.

تم اختيار الشافعي من قبل جمال عبد الناصر ليكون نائبًا لرئيس الجمهورية في عام 1963م، واستمر في هذا المنصب حتى وفاة عبد الناصر في عام 1970م. خلال فترة نائب الرئيسين، شغل الشافعي دورًا هامًا في قيادة البلاد واتخاذ القرارات السياسية.

حسين الشافعي

بعد وفاة جمال عبد الناصر، تولى الشافعي منصب نائب رئيس الجمهورية تحت رئاسة أنور السادات، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1974م عندما قدم استقالته بسبب خلافات سياسية مع السادات.

بعد استقالته، انسحب الشافعي من الحياة السياسية وعاش حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء السياسية.،وتوفي في 25 مايو 2005م.

حسين الشافعي يعد من الشخصيات السياسية المؤثرة في مصر، ولعب دورًا هامًا في الفترة التي شهدت تغيرات سياسية واجتماعية كبيرة في البلاد.

واعتبرت فترة نائب الرئيسين حسين الشافعي فترة هامة في تاريخ مصر الحديث.