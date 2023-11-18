‎رئيس جامعة عين شمس يستقبل أعضاء"كايرو بلاتينيوم" المشاركين في المعرض الخيري للملابس

استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس أعضاء نادي كايرو بلاتينيوم المشاركين في المعرض الخيري للملابس وندوة صحتك تهمنا بكلية الآداب بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف،بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.

وأشارالدكتور محمد ضياء بأهمية الأعمال الخيرية والأهداف السامية التي تهدف اليها الجمعيات الخيرية في زيادة مساهمة أفراد المجتمع في حل القضايا المختلفة وتقديم الأعمال الخيرية وغيرها من الخدمات لزيادة قوة الترابط بين أبناء المجتمع الواحد وتعاطفهم مع بعضهم البعض .

‎وأوضح أن الأعمال الخيرية تركز على الاستدامة في أعمالها لمساعدة المجتمعات لتحقق الاكتفاء الذاتى من خلال دعم برامج التعليم و التدريب المهني والذي يساعد أفراد المجتمع على إعالة أنفسهم وفتح مشروعات صغيرة لهم.

‎فيما أشادت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة والمساهمة فى كل القضايا المجتمعية ونشر الوعى الصحى ودعم دعم المرأة والتخفيف من الآثار السلبية للعديد من القضايا كعدم المساواة بين الجنسين وعمالة الأطفال وارتفاع معدلات الأمية وقضايا العنف الأسري وغيرها من القضايا من خلال جذب أفراد المجتمع للمشاركة في حل هذه القضايا وتوعيتهم بأضرارها على المجتمع.

‎أوضحت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف الشراكة والدور الفعال بين وحدة دعم المراة ومناهضة العنف ونادي روتاري كايرو بلاتينيوم خلال هذة الفعالية والتي تضمنت معرض خيري للملابس وندوة توعية بأمراض السرطان وخاصة سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية والتطعيم من خلال المشاركين والمتطوعين.