رئيسة المفوضية الأوروبية تصل مطار العريش لمتابعة وضع مساعدات قطاع غزة

وصلت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الي مطار العريش الدولي قادمة من القاهرة، حيث كان في استقبالها وفد رفيع المستوي برئاسة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش وإعادة ايصالها الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء.

معبر رفح



ومن المنتظر أن تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية بجولة في محافظة شمال سيناء وتفقد معبر فح البري وتفقد المساعدات وزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة.



كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أشادت بدور مصر في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدة على رفضها للتهجير القسري ضد الفلسطينيين، و ذلك خلال لقاءها اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

