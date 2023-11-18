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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نبيلة مكرم : سعيت لتحويل محنة الأسرة إلى منحة لمساعدة المتألم فى صمت

صدى البلد

شهدت السفيرة نبيلة مكرم مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي الحدث الخاص الذي نظمه  الاتحاد العالمي للصحة النفسية (WFMH) في مقره الرئيسي بجنيف، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في عام 1948 بعنوان "75 عامًا من المناصرة للصحة النفسية: الإنجازات والتحديات والمستقبل".

 شارك في الفعالية ممثل عن المنظمة الدولية للصحة العالمية، والدكتور ناصر لوزة رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية و السفير د. أحمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في چنيف وممثلى الدول الأعضاء  أكثر من ١٠٠ دولة.

وشهدت الفعالية مشاركة السفيرة نبيلة  بكلمة رئيسية فى الاحتفالية  الخاصة بمرور ٧٥ عاما على إنشاء الإتحاد العالمى للصحة النفسية، حيث  استهلت كلمتها بتوجيه الشكر لانتخابها نائب رئيس  الإتحاد لمنطقه شرق المتوسط، وممثلة الإتحاد لدى المنظمات الحكومية بما فيها الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري التابعة لها .

واستعرضت  خلال كلمتها  الخبرات الشخصية مع المرض النفسى وتفاصيل التجربة الانسانية للأسرة و التى أثمرت انشاء مؤسسة فاهم للدعم النفسى كأول مؤسسة من نوعها  فى مصر والوطن العربى،  متخصصة للتوعية وكسر وصمة العار عن المرض النفسى،  وكيف سعت الي تحويل الأزمة والمحنة الى منحة لمساعدة المتألم فى صمت، معتبرة ان الله اختبرها لتكون صوت للمسكوت عنه في المرض النفسي واسباب واثاره وسبل التعامل معه


وتناولت  السفيرة نبيلة أهم الأنشطة التي قدمتها المؤسسة منذ تدشينها في مستهل العام الحالي وبالتعاون مع عدد ضخم من الجهات الرسمية والوزارات المعنية " الصحة ، التعليم ، التعليم العالي " والمجلس القومي للمرأة  وعدد من أجهزة الدولة  المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية ، مؤكدة رعاية  القيادة السياسية لملف الصحة النفسية و كذا التعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لطرح تغيير ايجابي فيما يتعلق  بمراجعة القوانين الخاصة بحقوق المريض النفسى.

كما تناولت السفيرة نبيلة مكرم خلال كلمتها ، تأثير الحروب  والكوارث العالمية علي الصحة النفسية لأهل المنطقة، مشيرة  إلى أن الأحداث الدامية  في غزة وما تشهده المنطقة من حرب  ودمار و عنف وموت وإبادة ، له تداعيات سلبية خطيرة ممتدة ، يجب التنبه لها ، وسرعة وقف تلك الحرب، لافتة الى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة الذي أشار الي ضرورة معالجة  الأسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة والعنف .

وأضافت : " مهما كانت جهودنا للرعاية بالصحة النفسية لكل الأعمار، فإن جهودنا تلك لن تثمر شيئاً إذا شاهد أحد من نرعاهم نشرات الأخبار، ليجد الحروب  والإبادة ويشهد ما  يتعرض له أهل غزة من دمار وموت ، وينعكس ذلك علي المواطنين في الاقليم وكل الانسانية في العالم جراء الاحساس بالظلم والقهر وبما يؤثر علي الصحة النفسية لنا جميعاً، ولذلك لا أتردد في أن أقول أن السلام النفسي يبدأ بشعبنا جميعا لإقرار السلام، ونبذ العنف، ورفض الظلم، وأن تكون السنابل بديلا للقنابل، والأمل بديلا للألم "

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