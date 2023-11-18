ضربة موجعة لـ مانشستر سيتي.. استبعاد هالاند من المنتخب بسبب الإصابة

اضطر ايرلينج هالاند مهاجم النرويج للخروج من تشكيلة منتخب بلاده قبل مواجهة اسكتلندا في ختام تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم؛ بسبب معاناته من «ألم شديد».

وقال الاتحاد النرويجي، في بيان، إن هالاند دخل في نقاش مع طبيب المنتخب أولا ساند، والمدرب ستوله سولباكن، وتوصل في النهاية إلى ضرورة الغياب عن مواجهة اسكتلندا في التصفيات الأوروبية في جلاسكو (الأحد) بعد إصابته في قدمه خلال الفوز 2 - صفر على جزر الفارو (الخميس).

مشاركات هالاند قبل الإصابة

وشارك هالاند بديلاً مع بداية الشوط الثاني أمام جزر الفارو، ورغم فوز النرويج فإنها فشلت في وقت سابق في التأهل لبطولة أوروبا، حيث تحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن اسكتلندا صاحبة المركز الثاني، ولدى إسبانيا المتصدرة 18 نقطة.

من جهته، قال ساند طبيب المنتخب النرويجي: «الإصابة ليست خطيرة، لكنه يعاني من ألم شديد، وللأسف فإن مباراة اسكتلندا تأتي في وقت مبكر».

تعليق مدرب هالاند

أما مدرب النرويج سولباكن، فقال: «من المؤسف أن ايرلينج لن يكون جاهزاً للعب يوم الأحد، لكننا لن نضم بديلاً هذه فرصة جيدة للاعبي الهجوم في التشكيلة من أجل الظهور».

يشار إلى أن هالاند، الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي، يعيش موسماً مميزاً جديداً في إنجلترا، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاً في 12 مباراة فقط، إلى جانب تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا.