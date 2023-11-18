يجب أن يتوقف.. الأونروا تدين قصف مدارس الأمم المتحدة في غزة

أدان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم السبت، الغارات المروعة على مدارس الأمم المتحدة في غزة، موضحًا أن الوكالة تلقت صورًا ولقطات مروعة لعشرات الشهداء والجرحى في مدرسة أخرى للوكالة بشمال القطاع.

وأكد لازاريني أنه "لا يمكن لقصف المدارس في غزة أن يصبح أمرًا اعتياديًا ويجب أن يتوقف الآن"، داعيًا إلى ضرورة الوصول إلى هدنة فورًا.

واستهدف الاحتلال في وقت سابق، النازحين من أهالي قطاع غزة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومدرسة تل الزعتر.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

تعليق مصر على قصف مدرسة في غزة

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.