عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب أن يتوقف.. الأونروا تدين قصف مدارس الأمم المتحدة في غزة

الأونروا
الأونروا

أدان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم السبت، الغارات المروعة على مدارس الأمم المتحدة في غزة، موضحًا أن الوكالة تلقت صورًا ولقطات مروعة لعشرات الشهداء والجرحى في مدرسة أخرى للوكالة بشمال القطاع.

وأكد لازاريني أنه "لا يمكن لقصف المدارس في غزة أن يصبح أمرًا اعتياديًا ويجب أن يتوقف الآن"، داعيًا إلى ضرورة الوصول إلى هدنة فورًا.

واستهدف الاحتلال في وقت سابق، النازحين من أهالي قطاع غزة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومدرسة تل الزعتر.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

تعليق مصر على قصف مدرسة في غزة

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

الاونروا الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني النازحين الفلسطينيين غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

ترشيحاتنا

محمد النني: إصابتي جعلتني أقوى وأحب كرة القدم

الحل لأزمة الأخضر.. 29.9 مليار دولار تنعش خزينة الدولة| إيه الحكاية

أحدث 5 سيارات "زيرو" في مصر .. تبدأ من 679 ألف جنيه

حقوق عين شمس توجه رسالة عاجلة للطلاب بشأن التعامل مع الكيانات الخاصة

أحب الله.. قصة هبوط طائرة اضطراريا في إيطاليا بسبب راكب مصري

عرفت خبر مرضها واتوفت .. جنازة بمشاهد محزنة لابنة الدقهلية طالبة الثانوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ