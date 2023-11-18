بيان عاجل لـ يونيسيف بعد جريمة الاحتلال بـ مدرستي الفاخورة وتل الزعتر

وصفت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، اليوم السبت، مشاهد المجزرة والشهداء في أعقاب الهجمات على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة بـ"المروعة".

وقالت خضر في منشور على حسابها بمنصة "إكس" "إن مشاهد المذبحة والموت في أعقاب الهجمات على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة والتي أسفرت عن استشهاد العديد من الأطفال والنساء مروعة ويجب أن تتوقف هذه الهجمات الفظيعة على الفور".

وأضافت أن "الأطفال والمدارس والملاجئ ليست هدفًا.. وهناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار الآن!".

واستهدف الاحتلال في وقت سابق، النازحين من أهالي قطاع غزة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومدرسة تل الزعتر.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

تعليق مصر على قصف مدرسة في غزة

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.