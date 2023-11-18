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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الونش والجزيري يواصلان التأهيل في الزمالك

الونش والجزيري
الونش والجزيري

خاض محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي؛ استعداداً لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأدى الثنائي بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، باستخدام “قناع التدريب الأوكسجيني”، تم استقدامه لخوض المران بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وعقب ذلك أدى الثنائي مجموعة من التدريبات الخفيفة بالكرة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

أوضح علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق أن الهدف من استخدام "قناع التدريب الأوكسجيني"، تقليل نسبة الأوكسجين أثناء المران، بهدف زيادة التحمل الدوري التنفسي، كما يعتبر التدريب بهذا القناع بمثابة تدريب في المرتفعات والمناطق ذات الضغط المرتفع.

وأكد مخطط الأحمال أن استخدام "قناع التدريب الأوكسجيني" مع محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري خلال التدريبات التأهيلية الخاصة بهما اليوم؛ جاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، نظرا لأن الثنائي في المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يعمل على تحسين أداء الجهاز الدوري التنفسي للثنائي خاصة في ظل غيابهما منذ فترة عن المشاركة، مشددا أن هذا الأمر يتم عملة في جميع الحالات المتشابهة بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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