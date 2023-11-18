7000 جنيه شهريا.. فرص عمل مش هتتعوض.. اعرف الشروط

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب برواتب مجزية.

وتضمنت الوظائف المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة رواتب تصل إلى 7 ألف جنيه شهريا بالتعاون مع شركات عديدة من القطاع الخاص في العديد من التخصصات.

تخصصات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

وتشمل فرص عمل وزارة الشباب والرياضة، عدد من محافظات الجمهورية، عبر الملتقى التوظيفي بمرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه شهريا كأخصائي مبيعات .

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة عبر الملتقى التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الغذائية، ليكون يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 بمركز شباب البراجيل في تمام الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة



هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة وتتضمن مايلي :-



- تتوافر فرص عمل وظيفة أخصائي مبيعات.

- تتواجد مكان العمل يكون في فرع توزيع شبرا منت نزلة الأشطر، أبو النمرس.

- يشترط للحصول علي فرص عمل الشباب والرياضة أن يكون المتقدم للوظائف متفرغ بشكل تام.

- تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- تمنح الشركة العاملين بها راتب أخصائي المبيعات يصل إلى 7 آلاف جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين بها يوم إجازة في الأسبوع.

- تمنح الشركة للعاملين بها أرباح سنوية.

- الحصول علي بدل مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين بها تدريب مدفوع الأجر.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

توظيف مصر

وتأتي فرص عمل الشباب والرياضة بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.



وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.