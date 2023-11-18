القسام تعلن فقدها الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين

أعلنت كتائب القسام عن فقدها الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين ، وسط الغارات الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

أصدرت إسرائيل تحذيراً جديداً للفلسطينيين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، طالبتهم فيه بالتوجه إلى الغرب بعيداً عن مرمى النيران، وحتى يكونوا على مقربة من المساعدات الإنسانية، في أحدث مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة حركة "حماس" في الجنوب بعد السيطرة على الشمال، بحسب "رويترز".

أسقطت إسرائيل، ليل الخميس، منشورات على المناطق الشرقية من خان يونس تطلب فيها من السكان الإخلاء إلى الملاجئ، ما يشير إلى أن العمليات العسكرية هناك باتت وشيكة.

وقد تجبر مثل هذه الخطوة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين توجهوا جنوباً هرباً من الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة على الانتقال مرة أخرى، جنباً إلى جنب مع سكان مدينة خان يونس البالغ عددهم أكثر من 400 ألف نسمة، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة.

وقال أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مارك ريجيف، لشبكة "إم إس إن بي سي": "نطلب من الناس الانتقال. أعلم أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة للكثيرين منهم، لكننا لا نريد أن يقع المدنيون في مرمى إطلاق النار".

وأضاف ريجيف أنه "يتعين على القوات الإسرائيلية التقدم داخل المدينة لإخراج مقاتلي حماس من الأنفاق والمخابئ تحت الأرض، لكن لا توجد مثل هذه البنية التحتية الهائلة في المناطق الأقل بناءً في الغرب".

وتابع: "أنا متأكد تماماً من أنهم لن يضطروا إلى التحرك مرة أخرى إذا تحركوا غرباً (...) نحن نطلب منهم الانتقال إلى منطقة نأمل أن تكون بها خيام ومستشفى ميداني"، لافتاً إلى أنه نظراً لقرب المناطق الغربية من معبر رفح الحدودي مع مصر، فمن الممكن إدخال المساعدات الإنسانية "بأسرع ما يمكن".