نتنياهو في خطر.. نصر سالم: أسر المحتجزين في غزة يقومون بمظاهرات في إسرائيل

علق اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، على تطورات الأوضاع في غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أسر المحتجزين في غزة يقومون بمظاهرات في إسرائيل ويرغبون من نتننياهو أن يجلب أبنائهم الأسرى".

وأضاف نصر سالم:"نتنياهو لم ينجح حتى الآن في إعادة المجتجزين الإسرائيليين من غزة مرة أخرى".

وتابع نصر سالم: "سيكون هناك انفجار داخل إسرائيل حال عدم قدرة نتنياهو في جلب المحتجزين في غزة".

وأكمل نص سالم: "المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو الذي لم ينجح في إعادة المحتجزين في غزة حتى الآن"، مضيفا:" إسرائيل لن تفلت من العقاب بعد انتهاء الحرب في غزة ".