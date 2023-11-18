ناقوس خطر في غزة.. مخاوف من تفشي الأمراض وسط استمرار الحرب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير عرضته عبر شاشتها عن المخاوف من تفشي الأمراض وسط استمرار الحرب، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر داخل قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية في تقريرها، أنه وسط الحرب المستمرة في غزة فإن هناك مخاوف من تفشي الأمراض بين سكان القطاع.

فيما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من خطر انتشار الأمراض بين النازحين من أهالي غزة بسبب نقص المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والوقود.

وبحسب تقرير القاهرة الإخبارية، فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد أن فرق المنظمة تبذل ما في وسعها لحماية المدنيين بقطاع غزة، كما طالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار.