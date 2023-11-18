اتحاد شباب المصريين بالخارج يناقش خطة مشاركة الجالية بالسعودية في انتخابات الرئاسة

عقد الدكتور محمود حسين ،رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، لقاءا مكثفا مع قيادات و أعضاء الاتحاد بالمملكة العربية السعودية لمراجعة خطة العمل علي حشد أبناء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج ، في بيان صحفي اليوم ، أنه ناقش مع أعضاء الاتحاد بالمملكة العربية السعودية كافة الاستعدادات وخطة التحرك خلال الفترة الحالية لحث أبناء الجالية المصرية علي المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية ، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول قيادة سياسية تضع المصريين في الخارج على رأس اهتماماتها.

كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المقيمين بالمملكة السعودية المحاسب شريف النسيري والمهندس امجد المناوي والإعلامي علاء خليل علي كل الجهد المبذول للتواصل مع أعضاء الجالية وحثهم علي النزول للتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الاتحاد أن إنشاء وزارة الهجرة جاءت لتلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس السيسي بهذه الشريحة المهمة من المصريين، وإيمانا بدورهم الوطني الثابت على الدوام في مختلف المواقف التي يحتاج فيها الوطن لدعم أبنائه بالخارج، هذا بجانب مد جسور التواصل والثقة مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في خطط التنمية الوطنية ودمجهم في المشروعات القومية.

وأشاد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بالدور الكبير الذي تقوم به وزيرة الهجرة وحرصها علي دعم المصريين بالخارج مثمنًا كافة المميزات والمحفزات التي قامت بتوفيرها للمصريين بالخارج والتي طالما كانوا يطالبون بها لعدة سنين.

وأكد '"حسين " أن الاتحاد حريص علي التعاون مع وزارة الهجرة، حيث إنها الجهة المعنية بالتواصل مع المصريين بالخارج خاصة أن الدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة، تمد يدها لجميع المهتمين بذلك الملف حيث أثبتت نجاحا كبيرا خلال الفترة الحالية ، مشيرا إلي أن الاتحاد مستمر بصفة يومية في التواصل مع الجاليات المصرية من خلال أعضاء الاتحاد كما يضم 3000 شاب وفتاة على مستوى دول العالم .

وتجري الانتخابات الرئاسية خارج البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد أيام 1 و2و3 ديسمبر "أما داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء أيام 10 و11 و12 ديسمبر.