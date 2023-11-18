وصول طائرتين من السعودية إلى مطار العريش محملتان بمساعدات إغاثية للفلسطينيين

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، طائرتين قادمتان من السعودية، محملتان بمساعدات إغاثية متنوعة، تشمل مواد غذائية، وإيوائية، وطبية، وتزن كل طائرة 35 طناً، وذلك تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن الذي يمر بها.

إغاثة الشعب الفلسطيني

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أنه مطار العريش الجوي، استقبل، في وقت سابق اليوم، عددا من الطائرات من دول أجنبية، منها “الشيشان وأمريكا وروسيا ومنظمات دولية”، محملة بالمساعدات مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تم تخزينها في مراكز الدعم اللوجستي؛ تمهيدا لادخالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري تباعا.