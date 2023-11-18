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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو: نحاول بناء شخصية جديدة لـ منتخب مصر قائمة على الانتصار

زيزو
زيزو

تحدث أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر، عن المواجهة المقبلة للفراعنة أمام سيراليون، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وقال زيزو، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة غدا: “الجيل الحالي لمنتخب مصر يحاول بناء شخصية مختلفة، تعتمد على الفوز وروح الانتصار دائما.. لا أشغل تفكيري بمسألة تواجدي أم لا، لكن الأهم لجميع اللاعبين في المنتخب حاليا، هو التركيز على هدف واحد، وهو التأهل إلى كأس العالم 2026”.

وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون، غدًا الأحد، 19 نوفمبر، خارج الأرض على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستجمع المباراة بين مصر وسيراليون، الأحد المقبل، على ملعب الثاني، لحساب ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبفوز منتخب مصر على جيبوتي، تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، والتي تضم كلا من إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي، بوركينا فاسو.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

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