دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية لدعم الرئيس السيسي

وقف تحالف الأحزاب المصرية، دقيقة حدادًا، على أرواح شهداء فلسطين، وذلك مع بداية مؤتمر التحالف الذي يعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف.

ويعقد المؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق فعالياتها مطلع الشهر المقبلة، ويتنافس فيها 4 مرشحين، هم: الرئييس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.



ينعقد المؤتمر بحضور ٥٧ رئيس حزب سياسى و٥٠ نائبا بمجلس الشيوخ والنواب و٣٠ عضوا من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين و١٠رؤساء نقابات مهنية وعمالية.

وجاء من أبرز الحاضرين، النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكمال حسنين، رئيس حزب الريادة، والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، والنائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل، والنائب أحمد دياب، والكاتب طارق درويش رئيس حزب الأحرار، وعصمت الميرغني، مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد.