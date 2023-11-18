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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تنزانيا تفوز على النيجر في تصفيات المونديال

منتخب تنزانيا
منتخب تنزانيا

تمكن منتخب تنزانيا من الفوز على مضيفه منتخب النيجر، بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، على ملعب مراكش الكبير في المغرب، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سجل هدف الفوز اللاعب تشارلز ممومبوا في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت في المغرب، لعدم توافر ملعب معتمد من الاتحاد الأفريقي في النيجر.

وحصد منتخب تنزانيا بقيادة مدربه الجزائري عادل عمروش، 3 نقاط، وضعته في المركز الثاني في ترتيب المجموعة، خلف منتخب زامبيا، الذي فاز أمس الجمعة، على حساب الكونغو، بنتيجة 4-2.

وتوقف رصيد النيجر بلا نقاط في المركز قبل الأخير، بفارق الأهداف عن الكونغو، بينما حصل منتخب المغرب على راحة؛ بعد انسحاب إريتريا.

ويلتقي منتخب تنزانيا ضيفه المغربي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لمنافسات هذه المجموعة.

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