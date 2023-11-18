الدقهلية.. مصرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين فى حادث تصادم بمنية النصر

لقى طفل مصرعه وأصيب ثلاثة اخرون اثر وقوع حادث تصادم توك توك مع تروسيكل علي طريق أشمون مقابل بنزينة ميت الخولي بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز منية النصر يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع تروسيكل علي طريق أشمون - ميت الخولي .

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين مصرع محمد احمد صالح عباس ١٢ عاما من كفر ابوزكري واصابه كلا من :-

محمد جمعه حراز ٢٠ عاما مقيم عزبه ميت طريف دكرنس عبد المنعم حمدي عبد الحميد إبراهيم ١٨ عاما كفر ابو زكري نزيف بالمخ ومني عبد المنعم عبد المنعم حسين ٣٥ عاما مقيمة ايضا كفر ابو زكري تهتك بالوجه وكسر بالأسنان.

تم نقل المصابين لمستشفى منية النصر للعلاج والملاحظة وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وجار عمل المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة.