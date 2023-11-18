سيامة شمامسة جدد للخدمة في مدينة المحلة

صلى نيافة الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها قداس عيد تكريس كنيسة الشهيد مار جرجس باللد بفلسطين، في كنيسة الشهيد مار جرجس التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا اسطفانوس صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

وصلى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وسمسطا والفشن القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

وسام نيافة الأنبا اسطفانوس عقب صلاة الصلح الشماس الإكليريكي فريد فتحي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمدينة ببا باسم القس چوزيف، وتمت السيامة وسط حضور عدد من الآباء رهبان دير المحرق وطلبة الكلية الإكليريكية بالدير ذاته.