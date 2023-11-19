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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطران البحيرة يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة دمنهور

تدشين كنيسة جديدة
تدشين كنيسة جديدة في دمنهور

دشّن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة دمنهور. 

شارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين. 

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح القبلي على اسم القديس القمص بيشوي كامل، إلى جانب شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات)، وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

وخلال القداس تمت سيامة الخادم ماهر وهبه رئيسًا للشمامسة باسم أرشيدياكون باسيلي، والخادم عادل صبحي رئيسًا للشمامسة باسم أرشيدياكون بولس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما أودع نيافة الأنبا باخوميوس رفات الشهيد مار جرجس بالكنيسة بعد إحضاره من دير الشهيد بقرية ميت دمسيس، وافتتح قاعة المناسبات بالكنيسة ذاتها.

هذا وجاء تدشين الكنيسة بعد الانتهاء من أعمال تجديدها، وفي الاحتفال بمرور  ٧٥ عامًا على تأسيسها.

وصلى نيافة الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها قداس عيد تكريس كنيسة الشهيد مار جرجس باللد بفلسطين، في كنيسة الشهيد مار جرجس التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا اسطفانوس صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

وصلى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وسمسطا والفشن القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

وسام نيافة الأنبا اسطفانوس عقب صلاة الصلح الشماس الإكليريكي فريد فتحي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار  بمدينة ببا باسم القس چوزيف، وتمت السيامة وسط حضور عدد من الآباء رهبان دير المحرق وطلبة الكلية الإكليريكية بالدير ذاته.

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