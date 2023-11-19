رئيس الإنجيلية يشارك في سيامة القس ريمون شهدي بكنيسة الجبل الأصفر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، في حفل رسامة الأخ المصرح ريمون شهدي وديع قسًّا كارزًا للكنيسة الإنجيلية بالجبل الأصفر، وشارك في مراسم الاحتفال الدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة.

كما شارك القس صموئيل عادل،رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بالسنودس، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بالمجمع، والقس رزق الله نوح، راعي الكنيسة الإنجيلية بالبياضية، والقس جون سامي، راعي كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس تامر سعيد، سكرتير ثان السنودس، والدكتورة كاميلا شمعون، والشيخ مجدي وديع، شيخ كنيسة قصر الدوبارة والشيخ مشيل رضا، شيخ الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، وسنودس النيل الإنجيلي.

وفي بداية خطاب الحفل عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة شعب كنيسة الأزبكية وقال: "أهنئ القس ريمون شهدي والعائلة لرسامته اليوم قسًّا كارزًا، كما أهنئ شعب الكنيسة الإنجيلية بالجبل الأصفر، الحبيب".

وخلال كلمته قال الدكتور القس أندريه زكي: "الرعوية الحقيقية ليست تعليمًا وإرشادًا فقط ولكن هي خبرة الحضور الإلهي، وعندما تغيب عنا خبرة الحضور الإلهي نصبح كشجرة جافة غير مؤثرين، والخبرات الروحية تبدأ صغيرة وتنمو وتبني الخبرات وتغير الشخصية، كما أن الخبرة الروحية تبدأ أولًا بالطاعة، وفي كل مرة نرى الله تتغير حياتنا ورؤيتنا ولا يوجد أروع من ذلك، وعلينا أن نعلم جيدًا يا أحبائي أن الجفاف الروحي خطر يصيب كثيرًا من القادة والخدام".

ودشّن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة دمنهور.

شارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح القبلي على اسم القديس القمص بيشوي كامل، إلى جانب شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات)، وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

وخلال القداس تمت سيامة الخادم ماهر وهبه رئيسًا للشمامسة باسم أرشيدياكون باسيلي، والخادم عادل صبحي رئيسًا للشمامسة باسم أرشيدياكون بولس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما أودع نيافة الأنبا باخوميوس رفات الشهيد مار جرجس بالكنيسة بعد إحضاره من دير الشهيد بقرية ميت دمسيس، وافتتح قاعة المناسبات بالكنيسة ذاتها.

هذا وجاء تدشين الكنيسة بعد الانتهاء من أعمال تجديدها، وفي الاحتفال بمرور ٧٥ عامًا على تأسيسها.

وصلى نيافة الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها قداس عيد تكريس كنيسة الشهيد مار جرجس باللد بفلسطين، في كنيسة الشهيد مار جرجس التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا اسطفانوس صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

وصلى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وسمسطا والفشن القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

وسام نيافة الأنبا اسطفانوس عقب صلاة الصلح الشماس الإكليريكي فريد فتحي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمدينة ببا باسم القس چوزيف، وتمت السيامة وسط حضور عدد من الآباء رهبان دير المحرق وطلبة الكلية الإكليريكية بالدير ذاته.