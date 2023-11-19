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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. صور من حفل عمرو دياب في دبي ولايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

حفل متفجر المشاعر لـ عمرو دياب في دبي .. صور

استأنف الهضبة عمرو دياب اليوم نشاطه الفني وعاد لأول حفلاته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بعد فترة من التوقف نظرًا لتفاقم أحداث القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف بشكل مستمر.

 

جايلكوا بدموع إمبارح .. لايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير

نشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا لايف على موقع إنستجرام ، مفاجأة الفنان رامى جمال للجمهور اليوم فى حفل الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض .

 

سلوى عثمان تكشف سبب إقامة عزاء والدها في محافظتين .. فيديو

كشفت الفنانة سلوى عثمان في أول ظهور لها عقب وفاة والدها، الفنان عثمان محمد علي

 

 

منشور مؤثر من عمرو سلامة لـ روح مصطفى درويش بسبب هذا الفيلم

روج المخرج  عمرو سلامة لأحدث أفلامه “شماريخ” ، بطولة الفنان مصطفى درويش ، آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.

 

أخدت منى الحلو وسيبت الوحش .. أحمد سعد يهنىء ابنه بعيد ميلاده

هنأ الفنان أحمد سعد ابنه بذكري عيد ميلاده ، من خلال جمع أبرز اللقطات بينهما، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

الفنانة سلوى عثمان عمرو دياب رامي جمال حفل إليسا في الرياض حفل عمرو دياب

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