نشرة الفن.. صور من حفل عمرو دياب في دبي ولايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

استأنف الهضبة عمرو دياب اليوم نشاطه الفني وعاد لأول حفلاته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بعد فترة من التوقف نظرًا لتفاقم أحداث القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف بشكل مستمر.

نشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا لايف على موقع إنستجرام ، مفاجأة الفنان رامى جمال للجمهور اليوم فى حفل الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض .

كشفت الفنانة سلوى عثمان في أول ظهور لها عقب وفاة والدها، الفنان عثمان محمد علي

روج المخرج عمرو سلامة لأحدث أفلامه “شماريخ” ، بطولة الفنان مصطفى درويش ، آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.

هنأ الفنان أحمد سعد ابنه بذكري عيد ميلاده ، من خلال جمع أبرز اللقطات بينهما، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.