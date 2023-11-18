منشور مؤثر من عمرو سلامة لـ روح مصطفى درويش بسبب هذا الفيلم

روج المخرج عمرو سلامة لأحدث أفلامه “شماريخ” ، بطولة الفنان مصطفى درويش ، آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.

ونشر عمرو سلامة بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع X ، وكتب قائلا: قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروج له في ظروف زي دي، كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من ١٤ ديسمبر، وعرضه العالمي الأول ١ ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وأضاف عمرو سلامة ، قائلاً: أول معالجة للفيلم كانت سنة ٢٠٠٥، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة ٢٠٠٨، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور. ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم"..



وقد حرص المخرج عمرو سلامة، على طلب ممثل للقضية الفلسطينية، وذلك عن طريق كتابته تويتة، على موقع «اكس».

وكتب عمرو سلامة: «نتنياهو أدرك أنه يخسر الحرب الإعلامية، فبيلف على كل القنوات العالمية، يرسم صورة الحكيم الهادئ المتعاطف، وبيتكلم كممثل رسمي للقضية الصهيونية، ومن يمثل القضية الفلسطينية ناشط هنا وناشط هناك أو ملثم أو لحية كثيفة لا تتكلم بطريقة يفهمها العالم».

وأضاف: «الحرب الإعلامية تؤثر بشكل مباشر على الوضع في الأرض، والقضية الفلسطينية تحتاج لممثل رسمي له شرعية شعبية عاقل محنك يتكلم باسمها وبلغة عالمية، وعدم وجود هذا الوجه خسارة كبيرة».

وكان المخرج عمرو سلامة، قد وجه رسالة خلال الأيام الماضية ، قائلا: «لو كان اللي بيحصل ده هو اللي بيحصل حتى في روسيا مهددة أمريكا الأولى لمدنيين وأطفال روسيين بيض البشرة، وعيونهم زرقاء ما كنش العالم استحمله ثلاث أيام، وديه الحقيقة المقيتة المرعبة».