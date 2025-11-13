محمد سليمان غاضباً :إلى متى سيظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتجاهل الممثلين المصريين الحقيقيين

وجة الفنان محمد سليمان رسالة غاضبة بشأن تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الممثلين المصريين الحقيقيين علي حد قولة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب محمد سليمان :إلى متى سيظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتجاهل الممثلين المصريين الحقيقيين؟!

هل من الطبيعي أن نرى دعوات تُوجَّه لأشخاص لا علاقة لهم بالفن أو بالتمثيل، بينما يُستبعد فنانين ومبدعين أفنوا عمرهم في صناعة السينما المصرية؟

كل سنة بنشوف نفس المشهد.

و تابع :اللي بيحضروا المهرجان مش دايمًا أهل الفن، بل ناس هدفها بس "اللقطة" والظهور على السوشيال ميديا!

فين الهدف الحقيقي من المهرجان؟فين التواصل بين الفنانين والمخرجين والمنتجين؟ فين الورش والمحاضرات اللي المفروض تفيد صُنّاع السينما؟



و أضاف:الغريب إننا دايمًا بنشوف نجوم مهرجان الجونة السينمائي بيحضروا القاهرة بأزياء مختلفة وكأنها مجرد "عرض أزياء"، بينما الأصل إن المهرجان ده بيتعمل عشان السينما مش الموضة!



و أستكمل:مصر مليانة فنانين حقيقيين، مواهب ومبدعين يستحقوا التقدير والوجود، مش التهميش!إلى متى هنفضل نشوف التجاهل ده؟

وأختتم حديثه :إلى متى هيفضل مهرجان القاهرة السينمائي بعيد عن أهل السينما في بلد السينما؟