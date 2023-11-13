نتنياهو أدرك أنه يخسر الحرب الإعلامية.. عمر سلامة يطلب ممثلا عن القضية الفلسطينية

حرص المخرج عمرو سلامة، على طلب ممثل للقضية الفلسطينة، وذلك عن طريق كتابته تويتة، على منصة التغريدات القصيرة «أكس»، تويتر سابقا.

وكتب عمرو سلامة: «نتنياهو أدرك أنه يخسر الحرب الإعلامية، فبيلف على كل القنوات العالمية، يرسم صورة الحكيم الهادئ المتعاطف، وبيتكلم كممثل رسمي للقضية الصهيونية، ومن يمثل القضية الفلسطينية ناشط هنا وناشط هناك أو ملثم أو لحية كثيفة لا تتكلم بطريقة يفهمها العالم».

وأضاف: «الحرب الإعلامية تؤثر بشكل مباشر على الوضع في الأرض، والقضية الفلسطينية تحتاج لممثل رسمي له شرعية شعبية عاقل محنك يتكلم باسمها وبلغة عالمية، وعدم وجود هذا الوجه خسارة كبيرة».

عمرو سلامة

وكان المخرج عمرو سلامة، وجه رسالة منذ يومين، قائلا: «لو كان اللي بيحصل ده هو اللي بيحصل حتى في روسيا مهددة أمريكا الأولى لمدنيين وأطفال روسيين بيض البشرة، وعيونهم زرقاء ما كنش العالم استحمله ثلاث أيام، وديه الحقيقة المقيتة المرعبة».